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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Глобальное потепление является причиной возникновения аллергических реакций
    Опубликовано: 2017-07-03 06:34:48

    За последние 30 лет значительно увеличилось количество людей, страдающих от аллергических реакций. Причиной этому является глобальное потепление климата, считают ученые.

    Согласно данным ВОЗ, в настоящее время с аллергией рождается каждый третий ребенок в Европе, а каждый десятый страдает астмой. Возбудителями, которые встречаются чаще всего, считаются шерсть животных, лекарственные препараты, домашняя пыль и пыльца цветущих растений.

    По мнению специалистов, одной из причин стремительного развития аллергии являются изменения климата. В больших городах с этим заболеванием люди сталкиваются чаще, так как это связано с неблагоприятным состоянием окружающей среды.

    medicinform.net

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