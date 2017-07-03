Глобальное потепление является причиной возникновения аллергических реакций Опубликовано: За последние 30 лет значительно увеличилось количество людей, страдающих от аллергических реакций. Причиной этому является глобальное потепление климата, считают ученые.



Согласно данным ВОЗ, в настоящее время с аллергией рождается каждый третий ребенок в Европе, а каждый десятый страдает астмой. Возбудителями, которые встречаются чаще всего, считаются шерсть животных, лекарственные препараты, домашняя пыль и пыльца цветущих растений.



По мнению специалистов, одной из причин стремительного развития аллергии являются изменения климата. В больших городах с этим заболеванием люди сталкиваются чаще, так как это связано с неблагоприятным состоянием окружающей среды.

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