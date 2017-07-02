Специалисты отмечают, что в школах значительно сократилась программа ручной работы, к примеру - работы по дереву или металлу. Многие дети сейчас предпочитают проводить время за компьютером. Познавательная функция мозга у детей значительно страдает от недостатка работы, выполняемой руками, считают британские ученые.
По мнению специалистов, работа руками позволяет приобрести детям огромную часть познавательных навыков. Именно таким образом индивид получает понятия о материалах и процессах, их устройстве и функционировании, отмечает один из авторов исследования, доктор Арик Сигмэн (Aric Sigman). В исследовании приводятся примеры 11-летних детей, уже имеющих определенный дефицит познания в этой области, а также отмечено снижение способности молодых инженеров к концептуализации, схематизации конкретных поставленных проблем.
Однако родители в первую очередь ответственны за то, чтобы их дети сознательно не избегали, а напротив, стремились к ручному труду. Результаты исследования говорят о необходимости внесения изменений в школьную программу, считают специалисты.
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Ручной труд необходим детям для полного развития познавательной функции
Опубликовано: 2017-07-02 22:24:57
Специалисты отмечают, что в школах значительно сократилась программа ручной работы, к примеру - работы по дереву или металлу. Многие дети сейчас предпочитают проводить время за компьютером. Познавательная функция мозга у детей значительно страдает от недостатка работы, выполняемой руками, считают британские ученые.
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