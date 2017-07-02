Ген, защищающий от малярии, увеличивает риск возникновения ВИЧ Опубликовано: Ген, который защищает людей от возникновения малярии, увеличивает риск возникновения ВИЧ-инфекции на 40%, утверждают американские и британские ученые.



Всегда существовал миф о том, что у людей, живущих в Африке, выше риск заразиться ВИЧ из-за образа сексуального поведения, а также из-за социальных условий. Однако ученые давно предполагали, что возможно есть генетические причины распространения вируса в определенных сообществах, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



У людей африканского происхождения существуют изменения в гене DARC, которые влияют на их способность бороться с малярией, но также способствуют заражению ВИЧ-инфекцией. Изменения возникли именно в этом гене, как считают ученые, в результате частых вспышек малярии в этой местности. Произошла мутация в гене с целью защиты организма от малярии. Такие изменения в гене наблюдаются примерно у 90% африканцев. По мнению исследователей, эти изменения объясняют возникновение большинства случаев заболевания ВИЧ именно в Африке.



Ученые не использовали добровольцев, проживающих в Африке, но проанализировали данные 25-летнего исследования, проведенного американскими учеными, о возникновении ВИЧ в различных этнических группах.



Исследователи выяснили, что, учитывая социально-экономические различия, у людей с генетическими изменениями на 40% повышена восприимчивость к ВИЧ-инфекции. По мнению специалистов, если бы у людей, проживающих в Африке, не было изменений в гене, то примерно на 11% снизился показатель заболеваний ВИЧ-инфекцией. По статистике около 24,5 миллиона людей проживают в Африке с этим вирусом, и приблизительно 2 миллиона человек погибают от него ежегодно.

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