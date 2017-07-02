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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Женщины ошибаются: сигареты не делают их стройными
    Опубликовано: 2017-07-02 12:44:47

    Сугубо женское убеждение в том, что курение помогает контролировать вес, - это миф! К такому сенсационному выводу пришли ученые Университетского колледжа в Лондоне в результате длительного шестилетнего исследования, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

     Ученые наблюдали почти за тремя тысячами 11-летних детей по достижению ними шестнадцатилетнего возраста и не нашли разницы в весе между курильщиками и беспристрастными к этой вредной привычки подростками, сообщает пресс-центр коалиции общественных организаций «За свободную от табачного дыма Украину».

    Результаты исследования удивили самих ученых. "В течении многих лет я, к сожалению, был убежден, что сигареты помогают контролировать вес. Но это не так. Наши предыдущие результаты ясно демонстрируют, что юные курильщики не лучше контролируют свой вес, чем те, кто никогда не курил", - рассказывает профессор Университетского колледжа в Лондоне Роберт Вест.

    Исследователи не обнаружили между курильщиками и теми, кто не курит, никаких отличий в весе, индексе массы тела, потреблении калорий или жира. По их словам, фактически, некоторые отличия появляются лишь тогда, когда курильщики достигают среднего возраста и имеют очень длительный "стаж" курения. В этом случае курильщики и в самом деле весят меньше, но при этом у них уже поврежденные легкие, значительно повышенный риск сердечных приступов, инсульта и рака.

    Но и эта весовая разница достаточно призрачна. Хотя заядлые курильщики среднего возраста и более худые, чем их не склонные к вредной привычке одногодки, но распределение жиров в организме у них... деформирует фигуру. Как оказалось во время исследований, действие сигарет на эндокринную систему приводит к тому, что у курильщиков даже нормальное количество жира распределяется по организму ненормальным образом.

    Жир накапливается вокруг талии и верхней части туловища, а не вокруг бедер. Это значит, что у курильщиков чаще наблюдается более высокое соотношение «талии к бедру». Причем одно из исследований, в котором приняли участие почти 12 тысяч женщин в возрасте от 40 до 73 лет, засвидетельствовало, что отношение талии к бедру увеличивается по мере увеличения количества выкуриваемых ими ежедневно сигарет.

    Еще одно сенсационное заявление сделали специалисты Итальянского института по борьбе с курением. По их данным, когда женщина бросает курить, кожа ее лица за 9 месяцев молодеет на 13 лет. От женщин, которые принимали участие в эксперименте, требовалось бросить курить и сдавать анализы каждые три месяца. Результат оказался странным: кожа участниц этого исследования в среднем помолодела на 13 лет, а весили они на несколько килограммов меньше.

    А ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне пришли к выводу, что отказ от курения практически мгновенно улучшает здоровье человека, а опасность смерти в течение пяти последующих лет снижается на 13%. Такие данные были получены в результате длительного исследования, проведенного среди ста тысяч женщин в 1980-2004 годах.

    medicinform.net

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