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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лекарства от импотенции могут помочь в лечении опухолей мозга
    Опубликовано: 2017-07-02 12:04:43

    Американские исследователи обнаружили, что препараты для лечения эректильной дисфункции из группы ингибиторов фосфодиэстеразы 5 типа (ФДЭ-5) обеспечивают проникновение противораковых лекарств в опухоли мозга лабораторных крыс.

    Между кровью и опухолями мозга находится биологический барьер, сходный с гематоэнцефалическим барьером (ГЭБ) между кровью и головным мозгом, который «фильтрует» вещества, поступающие из кровотока, и препятствует проникновению многих лекарственных препаратов. Однако, в отличие от ГЭБ, барьер между кровью и опухолью становится проницаемым под действием ингибиторов ФДЭ-5, таких как силденафил («Виагра»), тадалафил («Сиалис») и варденафил («Левитра»).

    Для того, чтобы проверить практическую значимость этого эффекта, ученые из Медицинского центра Цедарс-Синай в Лос-Анджелесе исследовали действие варденафила и противоопухолевого препарата адриамицина на крыс с опухолями мозга. Адриамицин был выбран для исследования из-за своей высокой эффективности и плохого проникновения через барьер между кровью и опухолью.

    Средняя продолжительность животных из контрольной группы, получавших плацебо, составила 32 дня, из группы получавших только варденафил – 35 дней, только адриамицин – 42 дня и оба препарата – 53 дня. Замедление роста опухоли было пропорциональным.

    В исследовании использовалась дозировка варденафила, соответствующая лечебной при эректильной дисфункции у людей. При этом не было отмечено побочных эффектов и проникновения адриамицина в здоровую ткань мозга.

    Если результаты работы подтвердятся на людях, варденафил будет включен в комбинированную терапию мозговых опухолей.

    medicinform.net

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