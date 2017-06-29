Блондинки действительно глупеют, когда им об этом говорят

По новейшим данным из-за границы, блондинки действительно становятся глупее, после того как услышат специфические шутки о себе. Психологии из немецкого университета из города Бремен выяснили, что отзывы о блондинках, как о глупых женщинах, заставляют носительниц светлых волос проваливать различные тесты. Одна из ученых, Дженс Форестер, говорит: «Мы обнаружили, что люди начинают вести себя более неадекватно, чем от них ожидалось.

Таким образом, шутки о несообразительности блондинок в чем-то себя оправдывают». Для того, чтобы вникнуть в суть проблемы, психологи отобрали 80 студенток, половина которых была теми самыми блондинками. Чтобы провести свой нечеловеческий по жестокости эксперимент, ученые перед написанием теста половине блондинок рассказали все, что они думают об их способностях, приправив свое мнение парочкой специально отобранных шуточек. И ожидания оправдались – девушки, осведомленные об отношении психологов к себе, написали тест намного хуже, чем другие, т.к. просто не смогли ответить на большинство вопросов в отведенное для этого время. Полученные данные подтверждаются другими экспериментами, когда девушек и юношей тестировали с помощью математических заданий, предварительно сообщив представительницам прекрасного пола, что мальчики намного лучше разбираются в точных науках.

И девушки действительно показали результаты намного хуже, чем могли бы. Немецкие психологи также выявили тот факт (который впрочем, и так давно всем известен), что если человека «обработать» негативными суждениями, то он будет более аккуратным в том, что делает, тогда как уверенные в себе люди пишут быстро, но неряшливо. Теперь ученые задумались над тем, как найти оружие против стереотипов типа «все блондинки глупые»: «Может быть, нам удастся разработать действительно работающие стратегии, чтобы помочь людям бороться с негативными влияниями»,- сказала Форестер

medicus.ru