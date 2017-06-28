Влияние фитокомплексов на здоровье человека

Фитокомплексы представляют собой набор полезных веществ растительного и минерального происхождения. Чаще всего их заключают в капсулы для приема внутрь.

Такой простой способ приводит в движение саморегулирующие реакции организма. Происходит восстановление естественного равновесия и появляется путь к излечению.

Действие препаратов

Первоначально влияние фитокомплексов направлено на очищение, питание и устранение причин болезней. В последующем создается обезвреживание принимаемой пищи. Сегодня это очень актуально, поскольку мы едим вредную и химически обработанную пищу.. То есть сначала организм освобождается от токсинов и шлаков, а в дальнейшем фитопрепарат действует непосредственно на устранение того или иного заболевания.

Фитокомплексы помогают не только оздоровиться, но и прибавляют пользу еде. Они обезвреживают частицы пестицидов, попавших в пишу, искусственные химические красители, ароматизаторы, консерванты, ядохимикаты, которыми травят вредителей, уничтожающих урожай.

К сожалению, мы не в состоянии заниматься контролем качества и состава потребляемой продукции, поэтому постоянный прием обеспечит здоровое долголетие.

Сегодня на сайте https://kraplina.com.ua/fitokompleksy можно приобрести препараты нового поколения, которые выпущены в виде водно - спиртовых экстрактов. Среди них отметим те, которые особо популярны.

Уросепт от Цілюща Краплина

Оказывает противовирусное, антимикробное, противовоспалительное, рассасывающее воздействие при заболеваниях мочеполовой системы. Входящие в его состав флавоноиды, гликозиды, сапонины, эфирные масла, микроэлементы помогают справиться с циститом, простатитом, уретритом, пиелонефритом.

Золотник

Используется при хроническом панкреатите и гастрите, колите, анемии, лимфадените, нарушениях поджелудочной железы, псориазе, витилиго, гиперкератозе, ожирении, сыпях на коже. Такие компоненты, как калькатрепин, изорамнетин, магнофлорин, кверцетин, кемпферол, улучшают обмен веществ, действуют, как антиоксиданты, восстанавливают нарушенные структуры и функции.

Венолик

Рекомендуется при патологии кровообращения. Это может быть венозная недостаточность, варикоз, хронический тромбофлебит, атеросклероз, трофические язвы, диабетическая ангиопатия, дегенеративные изменения сетчатки глаза, геморрой. Составляющие компоненты (дубильные вещества, органические кислоты, витамины и др.) тонизируют вены, предотвращают ломкость капилляров, кровяной застой, усиливают отток лимфы.

Гельмин

Направлен на уничтожение паразитов при гельминтных инвазиях, аденоидитах, лямблиозных холециститах. Данный препарат рекомендуют принимать в начале летнего периода даже в качестве профилактики, поскольку летом вероятность заражения гельминтами из фруктов и ягод увеличивается.

Назначения таких препаратов делается только врачом. Дозировка и способ применения корректируются индивидуально.