Рыба сочетается только с зелеными овощами. Молоко «не дружит» ни с чем. Жиры полезно употреблять только с зерновыми и зелеными овощами. Зеленые овощи хороши с белками и крахмалом. Некислые фрукты лучше есть отдельно или с молоком, но нежелательно их сочетать.
Утром натощак: от чайной до столовой ложки оливкового масла.
Через 15 минут: стакан йогурта или свежего кефира.
Первый завтрак: салат из овощей, овсяная или гречневая каша, горох, кукуруза, творог, вареное яйцо всмятку ( через день ), несладкий чай, предпочтительнее зеленый.
Второй завтрак: 200-300 г несладких фруктов.
Обед: салат овощной, винегрет, овощной суп или борщ, отварное или паровое мясо ( отварная или запеченная рыба ); черный хлеб – один ломтик, печеное яблоко.
Полдник: 300 г несладких фруктов.
Ужин: стакан кефира или йогурта, фруктовая смесь. Фруктовая смесь особенно полезна для людей с проблемами в работе кишечника. Готовится она так: перемелите равные количества сухих фиников, урюка, инжира, чернослива и грецких орехов. Эти целебные продукты можно запивать водой или чаем