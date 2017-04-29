Сочетай и худей Опубликовано: Рыба сочетается только с зелеными овощами. Молоко «не дружит» ни с чем. Жиры полезно употреблять только с зерновыми и зелеными овощами. Зеленые овощи хороши с белками и крахмалом. Некислые фрукты лучше есть отдельно или с молоком, но нежелательно их сочетать.

Утром натощак: от чайной до столовой ложки оливкового масла.

Через 15 минут: стакан йогурта или свежего кефира.

Первый завтрак: салат из овощей, овсяная или гречневая каша, горох, кукуруза, творог, вареное яйцо всмятку ( через день ), несладкий чай, предпочтительнее зеленый.

Второй завтрак: 200-300 г несладких фруктов.

Обед: салат овощной, винегрет, овощной суп или борщ, отварное или паровое мясо ( отварная или запеченная рыба ); черный хлеб – один ломтик, печеное яблоко.

Полдник: 300 г несладких фруктов.

Ужин: стакан кефира или йогурта, фруктовая смесь. Фруктовая смесь особенно полезна для людей с проблемами в работе кишечника. Готовится она так: перемелите равные количества сухих фиников, урюка, инжира, чернослива и грецких орехов. Эти целебные продукты можно запивать водой или чаем health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

