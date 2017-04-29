Финансовые проблемы влияют на здоровье и отношения с близкими

Согласно новому исследованию, многие люди так сильно переживают из-за своего финансового положения, что это сказывается на их здоровье и отношениях с другими людьми. В то же время, многие из тех, кто оказались один на один со своими материальными проблемами, склонны до последнего эти проблемы игнорировать.

Специалисты провели опрос, в результате которого обнаружили, что 37% опрошенных так сильно волнуются из-за своего материального положения, что это сказывается на их здоровье и отношениях с другими людьми. Каждый пятый признался, что не вполне контролирует свои финансы, а 12% заявили, что заботы о том, как прокормить себя и свою семью, стали для них настоящим бременем. Каждый третий считает, что его финансовое положение является причиной стресса, у 21% наблюдаются нарушения сна, у 19% – депрессия, а 16% признались, что им приходилось из-за денег ссориться со своими партнерами.

10% опрошенных заявили, что когда они не могут справиться со стрессом, вызванным нехваткой денег, они начинают переедать, а 5% опрошенных в таких случаях склонны употреблять спиртные напитки в больших количествах. В то же время, 4% заявили, что из-за финансовых проблем они потеряли аппетит, 3% опрошенных заметно похудели, а у 1% опрошенных материальные проблемы привели к развалу отношений с партнером.

Многие при наличии материальных проблем были склонны или искать новые дополнительные средства заработка, либо кардинально меняли свою сферу деятельности. Хотя большой процент опрошенных предпочли вовсе ничего не делать, надеясь, что проблемы сами разрешатся.

Ученые заметили, что люди часто относятся к своему материальному положению так же, как и к своему здоровью. Некоторые относятся к этим вопросам ответственно, а другие и вовсе отрицают существование этих проблем, хотя прекрасно понимают, какая опасность им угрожает.

medicinform.net