Годовщину катастрофы на ЧАЭС впервые отметят во всем мире

В этот день 31 год назад на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС на севере Украины произошла крупнейшая авария в истории атомной энергетики.

Сегодня, 26 апреля, годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции во всем мире впервые отмечается День памяти жертв техногенной трагедии. Как пишет пресс-служба Центра новостей ООН, день памяти о взрыве на ЧАЭС "призван служить напоминанием о жертвах катастрофы, об опасности ядерных аварий и необходимости укрепления международного сотрудничества по смягчению долгосрочных последствий".

Об установлении дня памяти говорится в резолюции Генеральной ассамблеи ООН, которая носит название "Долговременные последствия Чернобыльской катастрофы" и была принята в декабре 2016 года.

"Ассамблея предлагает всем государствам-членам, соответствующим учреждениям системы ООН и другим международным организациям, а также гражданскому обществу отмечать этот день", - говорится в тексте документа.

Авария на ЧАЭС случилась на втором часу ночи 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке станции, где произошло расплавление активной зоны реактора с его тепловым взрывом и последующим интенсивным выбросом в окружающую среду значительных объемов радиоактивных материалов. Воздействию радиации подверглись почти 8,4 млн человек в трех пострадавших странах - Украине, Беларуси и РФ.

Менее чем за полгода над разрушенным блоком был возведен Саркофаг. До 1992 года только по официальным данным на ликвидации последствий аварии были заняты до 600 тысяч человек.

Строительство Нового безопасного конфайнмента стартовало в конце 2010 года: к работе над Аркой высотой 110 м, шириной 257 м и длиной 164 м были привлечены 10 тысяч специалистов из 40 стран. Смета строительства составила около 1,5 млрд евро. В ноябре 2017 года НБК надвинули на энергоблок и частично ввели в эксплуатацию.

ЛIГАБiзнесIнформ