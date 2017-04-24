Ношение капюшона опасно для здоровья

Эксперты от медицины предупреждают — ношение курток с капюшоном, особенно имеющих крой типа «анорак», опасно для вашего здоровья.



Подобная одежда сокращает поле зрения практически вдвое, что может привести к несчастным случаям. В ходе исследования, проведенного Бирмингемским муниципальным госпиталем, ученые выяснили, что виды одежды, имеющие такую деталь как капюшон, сокращают поле обзора одетого в них человека по крайней мере на половину.

Ношение подобной одежды, утверждают врачи, несет в себе потенциальную опасность, особенно в ситуациях, где требуется предельная внимательность — например, при переходе через дорогу. Результаты исследования были опубликованы в Журнале Королевского медицинского общества.

В ходе исследования ученые замеряли бинокулярное поле зрения у добровольцев, одетых в куртки с капюшонами четырех различных фасонов. «Мы обнаружили, что при надетом на голову капюшоне поле зрения человека урезается вдвое», — говорит руководитель исследования офтальмолог Филип Муррей. «Люди должны более внимательно относиться к выбору головных уборов, руководствуясь не только критерием красоты, но и безопасности», — подытожил врач.



medicus.ru