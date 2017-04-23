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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Самолечение на основании информации из интернета может иметь тяжелые последствия для здоровья детей
    Опубликовано: 2017-04-23 22:24:05

    Поиск ответов на вопросы по поводу здоровья вашего ребенка в интернете с помощью поисковых систем вряд ли приведет к нахождению достоверной информации, утверждают британские исследователи.

    Ученые из Ноттингема использовали поисковую систему для поиска информации о пяти самых распространенных проблемах здоровья детей, включая кормление грудью и аутизм. Оказалось, что из 500 сайтов достоверная информация содержалась только на 200. Результаты исследования были опубликованы в Archives of Disease in Childhood reports.

    В ходе мониторинга специалисты выяснили, что единственным источником корректной медицинской информации были государственные интернет-ресурсы. По статистике, более 70% британцев имеют в своих домах доступ к интернету, и многие родители пользуются всемирной сетью для поиска информации о здоровье детей, а также на основе этого принимают решения по лечению своего чада.

    Исследователи предупреждают, что недостоверные сетевые источники, а также отсутствие медицинского образования, из-за чего возможна некорректная интерпретация прочитанного, могут привести к серьезным проблемам, связанным со здоровьем ребенка. Необходимо обращаться очно к квалифицированным специалистам по вопросам здоровья детей, подчеркнули ученые.

    Можно попытаться определить качественный сайт самостоятельно - на нем должна быть проведена комплексная оптимизация(SEO), хороший современный дизайн и наличие информации о лицензиях и разрешениях на ведение медицинской деятельности. Комплексное продвижение сайта позволяет находить его через разные источники. Обратите внимание и на отзывы других посетителей сайта, причем подозрение должно вызывать и наличие исключительно положительных отзывов. Это значит, что администрация сайта удаляет любой негатив в свой адрес.

    medicinform.net

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