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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Полевой хвощ для похудения
    Опубликовано: 2017-04-23 06:34:47

    Чтобы стать стройными и изящными, женщины пробуют самые разнообразные средства. Среди методов, которые могут помочь, далеко не последнее место отводится фитотерапии. Полевой хвощ в этом отношении один из самых эффективных растений.

    Похудение при употреблении отвара из хвоща объясняется тем, что он является мочегонным средством, поэтому очень эффективно выводит из организма лишнюю жидкость, шлаки и токсины. А это, в свою очередь, вызывает снижение веса.

    Какой период времени следует пить хвощ с целью похудения, и какими будут результаты его применения? На этот вопрос однозначно невозможно ответить, так как отвары хвоща, как и всех других трав для похудения, следует использовать совместно с другими методами: физическими нагрузками, сбалансированным и правильным питанием и т.п. Поэтому скорость похудения и количество сброшенных килограммов зависит и от дополнительных методов.

    Эффективные рецепты отваров хвоща полевого для похудения:

    - Шесть десертных ложек измельченного хвоща насыпать в посудину с крышкой и залить 200 мл горячей воды (не кипятком!). Поставить отвар на водяную баню на полчаса. Затем снять с огня и через 10 минут процедить, траву тщательно отжать. Долить в отвар кипяченую воду до общего объема 200 мл. Выпивать через час после еды по пол стакана. Приготовленный отвар хранить в прохладном месте не более двух суток.

    - Три десертные ложки травы хвоща залить 200 мл кипятка и дать настояться около получаса. Принимать трижды в день. Этот отвар менее концентрированный, чем первый, поэтому может применяться длительно людьми разного возраста.

    Как и другие мочегонные средства, хвощ полевой следует осторожно принимать тем, кто имеет разные почечные заболевания. Поэтому не лишней будет консультация врача.

    Помните о том, что принимая травяные отвары, которые выводят лишнюю жидкость из организма, следует постоянно следить, чтобы организм получал достаточное количество жидкости, в противном случае он будет обезвожен.

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