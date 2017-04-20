Стволовые клетки из обонятельного эпителия лечат повреждения гиппокампа

Основанная на трансплантации стволовых клеток терапия – наиболее перспективный метод лечения многих заболеваний центральной нервной системы. Поскольку использованию эмбриональных и фетальных стволовых клеток и фетальной нервной ткани препятствуют различные технические и особенно этические проблемы, ученые продолжают поиск альтернативных источников нейральных стволовых клеток.



Французские ученые из марсельского Aix-Marseille Universitй сообщают о результатах своего исследования по использованию человеческих ольфакторных экто-мезенхимальных стволовых клеток (OE-MSCs) для лечения вызванных у экспериментальных мышей химических повреждений гиппокампа. Клетки получали из основной мембраны (lamina propria) обонятельной выстилки носа. Трансплантированные мышам клетки мигрировали к месту повреждения, где дифференцировались в нейроны.

Кроме того, трансплантированные OE-MSCs стимулировали эндогенный нейрогенез, восстанавливали синаптическую передачу нервных импульсов, улучшали долговременную потенциацию. Результаты поведенческих тестов показали, что у мышей, которым трансплантировали OE-MSCs, значительно быстрее восстанавливались способности к обучению и запоминанию, чем у мышей контрольной группы (с такими же повреждениями гиппокампа, но не получившими клеточной терапии). Подобные результаты были получены и при введении клеток в спинномозговую жидкость.

Таким образом, результаты работы говорят о том, что OE-MSCs способны индуцировать нейрогенез и участвовать в восстановлении проводящих нервных сетей гиппокампа; их воздействие в значительной степени обусловлено выделением трофических факторов.

По мнению доктора П.И. Катуняна, главного врача московского Центра медико-биологических технологий, из результатов работы можно сделать вывод, что человеческий обонятельный эпителий – подходящий источник стволовых клеток для лечения заболеваний центральной нервной системы. Кроме того, этот подтип нервных стволовых клеток может быть использован в различных научных работах в области изучения стволовых клеток.

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