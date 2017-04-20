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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как избежать реакции «трансплантат против хозяина»
    Опубликовано: 2017-04-20 20:24:52

    Центральную роль в регуляции врожденного и адаптивного иммунного ответа играет один из основных сигнальных преобразователей для интерферонов I и II типов — STAT1. Группа американских ученых из University of Pittsburgh Cancer Institute и University of Pennsylvania использовала линию нокаутированных по гену Stat1 мышей для выяснения роли донорского Stat1 при трансплантации костного мозга.

    В экспериментах использовали совместимых по MHC, но несовместимых по минорным антигенам (mHA) доноров и полностью несовместимых по MHC доноров.

    При отсутствии в донорских спленоцитах Stat1 значительно уменьшалась реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ) в обоих случаях иммунной несовместимости, что приводило к значительному уменьшению смертности и тяжести состояния реципиентов.

    Отсутствие в донорских клетках Stat1 приводило к уменьшению индуцированной аллоантигенами иммунной активации и экспансии донорских Т-клеток и коррелировало с размножением CD4+CD25+Foxp3+ Tregs in vivo. Экспансия Т-лимфоцитов-супрессоров — Tregs — также была подтверждена в другой серии экспериментов, показавших, что отсутствие Stat1 способствует пролиферации и ингибирует апоптоз Tregs. Таким образом, отсутствие Stat1 повышает индукцию индуцибельных Tregs как in vitro, так и in vivo.

    В экспериментах ex vivo было показано, что Stat1-/- Tregs в большей степени, чем Tregs мышей дикого типа, подавляют вызванное антигенами размножение Т-лимфоцитов in vitro и таким образом не позволяют развития РТПХ.

    Полученные в данной работе результаты говорят о том, что Stat1 является регулятором Tregs. Направленное воздействие на Stat1 в CD4+ T-лимфоцитах позволяет усилить размножение клеток-супрессоров иммунной реакции Tregs in vitro и in vivo.

    По мнению доктора П.И. Катуняна, главного врача московского Центра медико-биологических технологий, полученные в исследовании результаты могут найти практическое применение для предотвращения РПТХ при пересадках не полностью совместимого костного мозга.

    news.gradusnik.ru

     

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