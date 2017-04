Как избежать реакции «трансплантат против хозяина» Опубликовано: Центральную роль в регуляции врожденного и адаптивного иммунного ответа играет один из основных сигнальных преобразователей для интерферонов I и II типов — STAT1. Группа американских ученых из University of Pittsburgh Cancer Institute и University of Pennsylvania использовала линию нокаутированных по гену Stat1 мышей для выяснения роли донорского Stat1 при трансплантации костного мозга.



В экспериментах использовали совместимых по MHC, но несовместимых по минорным антигенам (mHA) доноров и полностью несовместимых по MHC доноров. При отсутствии в донорских спленоцитах Stat1 значительно уменьшалась реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ) в обоих случаях иммунной несовместимости, что приводило к значительному уменьшению смертности и тяжести состояния реципиентов. Отсутствие в донорских клетках Stat1 приводило к уменьшению индуцированной аллоантигенами иммунной активации и экспансии донорских Т-клеток и коррелировало с размножением CD4+CD25+Foxp3+ Tregs in vivo. Экспансия Т-лимфоцитов-супрессоров — Tregs — также была подтверждена в другой серии экспериментов, показавших, что отсутствие Stat1 способствует пролиферации и ингибирует апоптоз Tregs. Таким образом, отсутствие Stat1 повышает индукцию индуцибельных Tregs как in vitro, так и in vivo. В экспериментах ex vivo было показано, что Stat1-/- Tregs в большей степени, чем Tregs мышей дикого типа, подавляют вызванное антигенами размножение Т-лимфоцитов in vitro и таким образом не позволяют развития РТПХ. Полученные в данной работе результаты говорят о том, что Stat1 является регулятором Tregs. Направленное воздействие на Stat1 в CD4+ T-лимфоцитах позволяет усилить размножение клеток-супрессоров иммунной реакции Tregs in vitro и in vivo. По мнению доктора П.И. Катуняна, главного врача московского Центра медико-биологических технологий, полученные в исследовании результаты могут найти практическое применение для предотвращения РПТХ при пересадках не полностью совместимого костного мозга. news.gradusnik.ru