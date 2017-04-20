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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Facebook появится возможность слушать и обмениваться музыкой
    Опубликовано: 2017-04-20 15:30:42

    Руководство компании анонсировало интеграцию Facebook Messenger с Apple Music.

    Facebook анонсировал множество новшеств в своем приложении Messenger. Как ожидается, главным из них станет интеграция с Apple Music, сообщает The Verge.

    Дэвид Маркус, глава подразделения Facebook Messenger, заявил: "Я очень рад сообщить, что Apple Music также скоро будет на платформе Messenger".

    Сроки внедрения новшества не сообщаются, однако уже известно, что пользователи смогут находить, прослушивать и делиться композициями Apple Music, не выходя из Messenger. Правда, как отмечает издание, чтобы пользоваться всем набором функций, включая возможность прослушать полную версию композиции, понадобиться подписка на Apple Music.

    Напомним, ранее сообщалось, что на территории США Facebook запустили функцию по поиску чиновников и депутатов.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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