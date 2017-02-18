Новенькая Mazda 3 второго поколения

Внешность новой Mazda 3 несколько отличается от привычного дизайна автомобилей данной марки. Однако конструкция оказалась практически неизменной, что радует. Все машины данной линейки, кстати, привозятся прямо из Японии — они собираются только на «родных» заводах.

Обязательно стоит купить Mazda 3, если вы цените качественные комплектующие. Моторы используются те же, что и в более старой модели. Ну а младший движок на 1,6 л уже давно стал легендарным, благодаря своей невероятной надежности и неприхотливости. Он практически вечен и при самой экстремальной эксплуатации авто (пробег в 30 000 км без ТО), приходиться менять масло, но двигатель продолжает работать.

Мотор на 2 л тоже довольно хорош и надежен, но имеет меньший запас, чем версия на 1,6 л. он тоже будет практически вечным, но лишь в том случае, если не будет допускаться масляное голодание. Без изменений остался и движок на 2,3 л в версии MPS. Но, в любом случае, движки не любят частых поездок на короткие дистанции или длительного стояния в пробках.

Коробки передач очень хороши, при этом что механическая, что автоматическая. Но при правильной эксплуатации их практически никогда не приходиться ремонтировать.

Архитектура подвесок автомобиля осталась прежней, но вот долговечность каждого узла серьезно возросла. Стандартных слабых мест практически не осталось, разве что слегка подкачали стойки заднего стабилизатора, но и они, по сравнению с предыдущими версиями авто, служат в разы дольше. Тормоза срабатывают очень хорошо, но при резком торможении на средней или высокой скорости скрип будет хорошо слышен.

Управление достаточно простое, благодаря практичному электрогидравлическому усилителю руля. Однако масло нужно менять через каждые 55 000 км. Но если подолгу держать руль в крайнем положении, то этот срок сократиться, к тому же могут возникнуть проблемы в смежных узлах систем.