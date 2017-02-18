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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Апельсиновый и грейпфрутовый соки укрепляют кости
    Опубликовано: 2017-02-18 20:24:09

    Регулярное употребление апельсинового и грейпфрутового сока препятствует развитию остеопороза, сообщает журнал Nutrition.


    К такому выводу пришли ученые из Техасского университета A&M (Texas A&M University's), проводившие эксперименты на крысах.


    Остеопороз — заболевание, характеризующееся прогрессивным снижением плотности костей. В большинстве случаев болезнь развивается после 50 лет; наиболее частым ее проявлением служат переломы шейки бедра, позвонков или трубчатых костей. Только в США остеопорозом страдает 2 миллиона мужчин и 8 миллионов женщин.
    Ученые под руководством Фарзада Дейхима (Farzad Deyhim) проводили опыты на 36 самцах крыс. Половина крыс были кастрированы с целью снижения уровня мужского полового гормона тестостерона (снижение тестостерона характерно для пожилых мужчин). 1/3 животных из этой группы регулярно получала грейпфрутовый сок, 1/3 – апельсиновый сок, 1/3 – обычную воду. Другая половина грызунов вела обычный образ жизни и служила для контроля.


    Через два месяца экспериментов ученые изучили состояние костной ткани животных. Выяснилось, что у крыс, получавших грейпфрутовый и апельсиновый сок, плотность костной ткани увеличилась, и кости стали более крепкими, чем у их сородичей.
    «Мы обнаружили, что как грейпфрутовый, так и апельсиновый соки увеличивали активность антиоксидантов, способствующих повышению плотности костной ткани», — сообщил один из авторов исследования Бхиму Патил (Bhimu Patil).
    Антиоксиданты – витамины, минералы и другие натуральные компоненты – препятствуют развитию рака, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, считают ученые. В цитрусовых содержится около 400 активных компонентов, информировал Патил. Какой именно из этих компонентов способствует увеличению прочности костей точно неизвестно, однако исследователи предполагают, что таким веществом является лимоноид. Исследования с применением лимоноида, а также эксперименты на самках крыс планируются в ближайшее время, резюмировал Бхиму Патил.

    medicus.ru

     

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