Регулярное употребление апельсинового и грейпфрутового сока препятствует развитию остеопороза, сообщает журнал Nutrition.
К такому выводу пришли ученые из Техасского университета A&M (Texas A&M University's), проводившие эксперименты на крысах.
Остеопороз — заболевание, характеризующееся прогрессивным снижением плотности костей. В большинстве случаев болезнь развивается после 50 лет; наиболее частым ее проявлением служат переломы шейки бедра, позвонков или трубчатых костей. Только в США остеопорозом страдает 2 миллиона мужчин и 8 миллионов женщин.
Ученые под руководством Фарзада Дейхима (Farzad Deyhim) проводили опыты на 36 самцах крыс. Половина крыс были кастрированы с целью снижения уровня мужского полового гормона тестостерона (снижение тестостерона характерно для пожилых мужчин). 1/3 животных из этой группы регулярно получала грейпфрутовый сок, 1/3 – апельсиновый сок, 1/3 – обычную воду. Другая половина грызунов вела обычный образ жизни и служила для контроля.
Через два месяца экспериментов ученые изучили состояние костной ткани животных. Выяснилось, что у крыс, получавших грейпфрутовый и апельсиновый сок, плотность костной ткани увеличилась, и кости стали более крепкими, чем у их сородичей.
«Мы обнаружили, что как грейпфрутовый, так и апельсиновый соки увеличивали активность антиоксидантов, способствующих повышению плотности костной ткани», — сообщил один из авторов исследования Бхиму Патил (Bhimu Patil).
Антиоксиданты – витамины, минералы и другие натуральные компоненты – препятствуют развитию рака,
medicus.ru