Апельсиновый и грейпфрутовый соки укрепляют кости

Регулярное употребление апельсинового и грейпфрутового сока препятствует развитию остеопороза, сообщает журнал Nutrition.



К такому выводу пришли ученые из Техасского университета A&M (Texas A&M University's), проводившие эксперименты на крысах.



Остеопороз — заболевание, характеризующееся прогрессивным снижением плотности костей. В большинстве случаев болезнь развивается после 50 лет; наиболее частым ее проявлением служат переломы шейки бедра, позвонков или трубчатых костей. Только в США остеопорозом страдает 2 миллиона мужчин и 8 миллионов женщин.

Ученые под руководством Фарзада Дейхима (Farzad Deyhim) проводили опыты на 36 самцах крыс. Половина крыс были кастрированы с целью снижения уровня мужского полового гормона тестостерона (снижение тестостерона характерно для пожилых мужчин). 1/3 животных из этой группы регулярно получала грейпфрутовый сок, 1/3 – апельсиновый сок, 1/3 – обычную воду. Другая половина грызунов вела обычный образ жизни и служила для контроля.