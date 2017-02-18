  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Флебит: ноги в возвышенном положении
    Опубликовано: 2017-02-18 15:04:31

    Склонность к воспалению вен на ногах, расположенных ближе к поверхности, получило название флебита. Более серьезная стадия заболевания, на которой образуются сгустки крови в пораженных сосудах, уже называется флебитом глубоких вен. При тромбофлебите (воспалении с образованием сгустков) положение усложняется. Оторвавшийся сгусток способен добраться до легких или сердца с фатальными последствиями.


    Основными факторами развития флебита можно назвать наследственность, курение и варикозные вены. Кроме того, наличие флебита у многих родственников и прием противозачаточных пилюль повышают риск развития флебита. Противозачаточные средства способствуют усилению свертываемости крови.


    Вот некоторые советы, способные помочь при слабо выраженном флебите:
    • Чтобы получить немедленное облегчение, нужно прикладывать холод.
    • Многократное увлажнение пораженного участка снимает зуд.
    • Если увлажняющий лосьон недостаточно эффективен, попробуйте смазывать кожу безрецептурным кремом, содержащим кортизон. Заживление также ускоряют мази на основе антибиотиков.
    • Если держать ногу в возвышенном положении, снимается отечность и облегчается боль. Находиться в таком положении следует до тех пор, пока не пройдет воспаление, расположив голень на 7—15 см выше бедра.
    • Полезно спать, подложив под ноги подушки. На ночь одну подушку кладите под голову, а две — под ноги, чтобы они были достаточно приподняты.
    • Днем лучше носить хорошо поддерживающие рейтузы или лечебные чулки, которые выписывает врач. Чулки до колен нарушают кровообращение.
    • Лечебные чулки во время физических занятий или прогулок могут неблагоприятно повлиять на кровообращение.
    • Движение и еще раз движение. После того как боль и краснота исчезнут, активное движение улучшает кровообращение и предотвращает рецидивы.
    У любого человека, страдающего флебитом, в глубокой вене может возникнуть тромб. Нельзя пропустить тревожные признаки — сильные боли и отечность. При этих признаках необходимо, не занимаясь самолечением, обратиться к врачу. Тромбофлебит обычно лечат в стационарных условиях с помощью медикаментов, разрушающих тромбы.
    Можно проверить у себя наличие так называемого признака Гоманса, если попросить кого-то положить ладонь на вашу ногу сзади, в области икроножной мышцы, а другой рукой сгибать стопу в направлении колена. Если при сгибании стопы возникает сильная боль, это может быть признаком наличия тромба.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.