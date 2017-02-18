Флебит: ноги в возвышенном положении

Склонность к воспалению вен на ногах, расположенных ближе к поверхности, получило название флебита. Более серьезная стадия заболевания, на которой образуются сгустки крови в пораженных сосудах, уже называется флебитом глубоких вен. При тромбофлебите (воспалении с образованием сгустков) положение усложняется. Оторвавшийся сгусток способен добраться до легких или сердца с фатальными последствиями.



Основными факторами развития флебита можно назвать наследственность, курение и варикозные вены. Кроме того, наличие флебита у многих родственников и прием противозачаточных пилюль повышают риск развития флебита. Противозачаточные средства способствуют усилению свертываемости крови.



Вот некоторые советы, способные помочь при слабо выраженном флебите:

• Чтобы получить немедленное облегчение, нужно прикладывать холод.

• Многократное увлажнение пораженного участка снимает зуд.

• Если увлажняющий лосьон недостаточно эффективен, попробуйте смазывать кожу безрецептурным кремом, содержащим кортизон. Заживление также ускоряют мази на основе антибиотиков.

• Если держать ногу в возвышенном положении, снимается отечность и облегчается боль. Находиться в таком положении следует до тех пор, пока не пройдет воспаление, расположив голень на 7—15 см выше бедра.

• Полезно спать, подложив под ноги подушки. На ночь одну подушку кладите под голову, а две — под ноги, чтобы они были достаточно приподняты.

• Днем лучше носить хорошо поддерживающие рейтузы или лечебные чулки, которые выписывает врач. Чулки до колен нарушают кровообращение.

• Лечебные чулки во время физических занятий или прогулок могут неблагоприятно повлиять на кровообращение.

• Движение и еще раз движение. После того как боль и краснота исчезнут, активное движение улучшает кровообращение и предотвращает рецидивы.

У любого человека, страдающего флебитом, в глубокой вене может возникнуть тромб. Нельзя пропустить тревожные признаки — сильные боли и отечность. При этих признаках необходимо, не занимаясь самолечением, обратиться к врачу. Тромбофлебит обычно лечат в стационарных условиях с помощью медикаментов, разрушающих тромбы.

Можно проверить у себя наличие так называемого признака Гоманса, если попросить кого-то положить ладонь на вашу ногу сзади, в области икроножной мышцы, а другой рукой сгибать стопу в направлении колена. Если при сгибании стопы возникает сильная боль, это может быть признаком наличия тромба.





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