Шопоголизм может привести к серьезным психическим расстройствам

Ученые заявляют, что страсть к шопингу может отрицательно сказаться на пс ихическом здоровье человека и сопоставима с такими болезнями, как алкоголизм и наркомания.



Мужчины, страдающие от этого недуга, как правило, неудовлетворены своей карьерой, отношениями в семье и испытывают чувство одиночества.

Женщины не удовлетворен своей внешностью и вниманием со стороны мужчин и родственников.



Чаще всего мужчины приобретают электроприборы, спортивные принадлежности и различные дополнительные устройства для автомобиля, а женщины — ювелирные украшения, одежду, косметику или пищевые продукты.



medicus.ru