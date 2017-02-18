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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Шопоголизм может привести к серьезным психическим расстройствам
    Опубликовано: 2017-02-18 12:24:25

    Ученые заявляют, что страсть к шопингу может отрицательно сказаться на пс ихическом здоровье человека и сопоставима с такими болезнями, как алкоголизм и наркомания.


    Мужчины, страдающие от этого недуга, как правило, неудовлетворены своей карьерой, отношениями в семье и испытывают чувство одиночества.

    Женщины не удовлетворен своей внешностью и вниманием со стороны мужчин и родственников.


    Чаще всего мужчины приобретают электроприборы, спортивные принадлежности и различные дополнительные устройства для автомобиля, а женщины — ювелирные украшения, одежду, косметику или пищевые продукты.

    medicus.ru

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