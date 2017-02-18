Домашние печи негативно влияют на развитие детей

Домашние печи, которые используются некоторыми людьми в хозяйстве, могут быть причиной задержки развития у детей.

Ученые провели исследование, изучая семьи в Гватемале, которые используют открытый огонь, в том числе для приготовления пищи. Сначала исследователи оценили содержание угарного газа (монооксид углерода, СО) в воздухе, которым дышали женщины во время третьего триместра беременности. Затем провели ряд тестов у детей, достигших 6-летнего возраста, на развитие их нервной системы.

Выяснилось, что была четкая зависимость результатов от показателей содержания СО в воздухе, которым матери дышали во время беременности.

Эксперты сообщили, что в семьях Гватемалы, в чьих домах было повышено содержание СО, дети показывали худшие результаты в тестах на зрительную ориентацию в пространстве, кратковременную и долговременную память, а также мелкую моторику.

medicinform.net