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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Домашние печи негативно влияют на развитие детей
    Опубликовано: 2017-02-18 22:24:22

    Домашние печи, которые используются некоторыми людьми в хозяйстве, могут быть причиной задержки развития у детей.

    Ученые провели исследование, изучая семьи в Гватемале, которые используют открытый огонь, в том числе для приготовления пищи. Сначала исследователи оценили содержание угарного газа (монооксид углерода, СО) в воздухе, которым дышали женщины во время третьего триместра беременности. Затем провели ряд тестов у детей, достигших 6-летнего возраста, на развитие их нервной системы.

    Выяснилось, что была четкая зависимость результатов от показателей содержания СО в воздухе, которым матери дышали во время беременности.

    Эксперты сообщили, что в семьях Гватемалы, в чьих домах было повышено содержание СО, дети показывали худшие результаты в тестах на зрительную ориентацию в пространстве, кратковременную и долговременную память, а также мелкую моторику.

    medicinform.net

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