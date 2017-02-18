Проблемы со сном способствуют возникновению болей в мышцах

Нарушения сна повышают риск возникновения фибромиалгии – состояния, при котором возникают боли в мышцах, связках и сухожилиях, считают норвежские исследователи.

Ученые сообщили, что данное состояние встречается у 2-6% населения планеты. Чаще всего такие боли встречаются среди представительниц прекрасного пола. В ходе исследования были задействованы 12 тыс. женщин. Всех участниц эксперимента опросили о симптомах фибромиалгии и качестве сна, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Оказалось, что чаще всего жаловались на симптомы фибромиалгии те, кого часто мучает бессонница. Вместе с тем, женщины, которые не имели проблем со сном, намного реже сталкивались с проявлением фибромиалгии.

Специалисты рекомендуют обращаться к врачу в случае возникновения бессонницы, так как нарушения сна могут повлечь ряд неприятных последствий для здоровья, если своевременно не принять меры по устранению этой проблемы.

medicinform.net