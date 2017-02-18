  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Проблемы со сном способствуют возникновению болей в мышцах
    Опубликовано: 2017-02-18 11:44:45

    Нарушения сна повышают риск возникновения фибромиалгии – состояния, при котором возникают боли в мышцах, связках и сухожилиях, считают норвежские исследователи.

    Ученые сообщили, что данное состояние встречается у 2-6% населения планеты. Чаще всего такие боли встречаются среди представительниц прекрасного пола. В ходе исследования были задействованы 12 тыс. женщин. Всех участниц эксперимента опросили о симптомах фибромиалгии и качестве сна, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Оказалось, что чаще всего жаловались на симптомы фибромиалгии те, кого часто мучает бессонница. Вместе с тем, женщины, которые не имели проблем со сном, намного реже сталкивались с проявлением фибромиалгии.

    Специалисты рекомендуют обращаться к врачу в случае возникновения бессонницы, так как нарушения сна могут повлечь ряд неприятных последствий для здоровья, если своевременно не принять меры по устранению этой проблемы.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.