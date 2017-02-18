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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Люди с повышенным давлением могут быть неадекватны
    Опубликовано: 2017-02-18 11:04:48

    Люди с повышенным кровяным давлением распознают эмоции в отрывках фраз или на лицах других людей хуже, чем люди с нормальным давлением, утверждают американские исследователи из Северной Каролины.

    Ученые из Университета Клемсон в ходе исследования установили, что подавленность эмоций мешает гипертоникам адекватно реагировать на эмоциональные проявления других людей. Это становится причиной снижения продуктивности работы, проблем в общении с окружающими.

    Более того, в связи с тем, что человек не может правильно оценить опасность, он попадает в рискованные для жизни ситуации чаще, чем другие люди, пояснили специалисты.

    Эксперты утверждают, результаты исследования дают основания полагать, что повышенное кровяное давление может сопровождаться депрессией и биполярным расстройством.

    medicinform.net

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