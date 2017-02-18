Люди с повышенным давлением могут быть неадекватны

Люди с повышенным кровяным давлением распознают эмоции в отрывках фраз или на лицах других людей хуже, чем люди с нормальным давлением, утверждают американские исследователи из Северной Каролины.

Ученые из Университета Клемсон в ходе исследования установили, что подавленность эмоций мешает гипертоникам адекватно реагировать на эмоциональные проявления других людей. Это становится причиной снижения продуктивности работы, проблем в общении с окружающими.

Более того, в связи с тем, что человек не может правильно оценить опасность, он попадает в рискованные для жизни ситуации чаще, чем другие люди, пояснили специалисты.

Эксперты утверждают, результаты исследования дают основания полагать, что повышенное кровяное давление может сопровождаться депрессией и биполярным расстройством.

medicinform.net