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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • При покупке товаров лучше всего следовать интуиции
    Опубликовано: 2017-02-18 10:24:22

    Не надо много думать перед покупкой нового телевизора или автомобиля – психологи утверждают, что долгие, продуманные решения в конечном счёте приводят к плохому выбору.

    Вместо этого лучше ориентироваться на спонтанность и собственную интуицию, уверяют специалисты. Люди, которые в магазине следуют только внутреннему чутью и личным вкусовым предпочтениям, в результате совершают удачные покупки, чем те, кто много времени выбирает необходимый товар, заметили эксперты Университета Чикаго /США/ и Radboud University /Нидерланды/.

    Различные эксперименты показали, что удачного выбора можно добиться без продолжительных размышлений и сравнений качества, характеристики и цены продукта. В первом случае участники оценивали привлекательность декоративных китайских иероглифов; во втором - картины; в третьем - качество мармелада, а в четвертом - квартиры. Как оказалось, слишком сложные решения приносили мало пользы при покупке: например, когда люди выбирали квартиру по трём основным характеристикам /местоположение, цена и размер/, результат оказывался наилучшим, но когда выбор опирался не на три, а на девять и больше характеристик, люди принимали худшее решение. Предполагается, что наш мозг акцентирует внимание на отдельных аспектах того или иного товара, выделяя его наиболее важное положительное свойство и опираясь только на него

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