Замороженные ягоды в борьбе с раком

Ягоды так же умеют бороться со страшным заболеванием и "работать" во благо организма. Даже если они не свежие, а замороженные. Доказало это последнее исследование.

В результате его проведения выяснилось, что черная и красная смородины, ежевика и малина, клубника и бузина тоже обладают высокими защитными свойствами в борьбе против рака, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Дело в том, что в ягодах содержатся полезные для организма витамины - А, С, Е, фолиевая кислота, селен, кальций, полифенолы и антоциан. Они-то и придают им яркий цвет и верно служат человеку. Именно антоциан, к примеру, снижает риск возникновения злокачественных опухолей, пишет eurolab.



Поэтому если свежие ягоды употреблять круглый год, то можно частично обезопасить себя от возникновения страшного заболевания. Увы, зимой свежие ягоды найти достаточно сложно. Но их, ученые считают, вполне можно заменить замороженными. Помимо этого, с добавлением ягод можно делать кисломолочный напиток. Он поможет восполнить недостаток витаминов, микроэлементов и снизит риск возникновения раковых опухолей на 57%

health.sumy.ua