Причины инфаркта: секс и мыло

Исследователи из Медицинской школы Гарвардского университета (США) установили, что секс может являться причиной сердечных приступов примерно в 1% случаев, что соответствует статистике приступов вызванных просмотром телевизионных блокбастеров и мыльных опер.



Если вы перенесли сердечный приступ, отмечают исследователи, вам следует выждать от трех до четырех недель, прежде чем предаваться сексуальным утехам. Кроме того, рекомендуется отдавать предпочтение сексуальным позициям исключающим положение на спине. Установлено, что секс в такой позе способствует развитию отека легких, сообщает mignews.



С другой стороны, сексуальная активность является четким индикатором состояния сердечно – сосудистой системы по крайней мере у мужчин. Установлено, что нарушения эрекции вплоть до импотенции чрезвычайно часто являются индикатором сердечно - сосудистых заболеваний, гипертонической болезни и диабета

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