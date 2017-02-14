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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Работа повышает риск возникновения инсульта
    Опубликовано: 2017-02-14 20:24:03

    По подсчетам датских исследователей, стрессы на работе повышают риск инсульта в 1,4 раза. Чем выше и ответственнее должность, тем выше становится риск, сообщает ВВС.

    Ученые провели исследование, в ходе которого изучали данные пяти тысяч мужчин разного возраста, а также наблюдали за их здоровьем и образом жизни в течение 30 лет. Оказалось, что почти у 16% из них за это время случился инсульт. Специалисты пришли к выводу, что около 10% инсультов произошли вследствие того, что человек испытывал длительный стресс на рабочем месте.

    Эксперты сообщили, что большую часть времени люди проводят на рабочих местах. Поэтому рабочая обстановка имеет непосредственное влияние на здоровье и риск возникновения инсульта. Так, наибольший стресс, и соответственно, еще больший риск инсульта был зафиксирован у мужчин, занимающих ответственные посты, добавили исследователи.  

    medicinform.net

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