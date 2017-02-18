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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Японский маникюр полностью восстанавливает ногти
    Опубликовано: 2017-02-18 08:44:46

    Японский маникюр в России появился относительно не так давно. Эта уникальная косметическая технология способна всецело восстановить даже самые ослабленные и поврежденные ногти всего за некоторое количество сеансов. Уже в последствии двух процедур ваши ногти становятся твердыми, эластичными и гладкими, покупают коралловый или же жемчужный оттенок и естественный сияние, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    В следствии чего портятся ногти? Постоянные неприятности, недостаток витаминов и питательных элементов, неправильное питание и скверная экология и даже смена погоды негативно отражаются на ногтях, не говоря уже о задачах со здоровьем.

    Ногти слоятся, ломаются, желтеют от лака, на них появляются пятнышки, поверхность ногтей становится рельефной. Естесственно, смазливые и длинные ногти можно нарастить, но прежде чем это сделать, лучше подлечить свои родные ногти.
    Технология японского маникюра.
    Вся процедура занимает возле часа. Знаток делает диагностику ваших ногтей, и уже на основе полученных данных выбирает индивидуальное лечение и питание для кутикулы и ногтевой пластины.

    Нарощенные ногти: гель или же акрил.
    В начале процедуры ваши руки обрабатывают дезинфицирующим средством на основе пчелиного воска. Пчелиный воск владеет бактерицидными, противовоспалительными и смягчающими свойствами, содержит большое количество провитамина А, под влиянием которого восстанавливается клеточная структура ногтя.
    Пчелиный воск, содержащийся в лечебной сыворотке, делает ноготь упругим, лечит расслаивающиеся и ломкие ногти.
    Новые веяния во французском маникюре.
    Кутикулу размягчают с помощью масла жожоба и отодвигают керамическими палочками. На область кутикулы наносят сыворотки, в составе коих экстракты водорослей, бамбука, красного чая и масла иланг-иланга.
    Ногти шлифуются рисовым блоком. Полируют и отбеливают с помощью жемчужной крошки. Жемчужная малютка придает ногтям прочность, в ее состав входят 22 аминокислоты, 18 микроэлементов, глюкоза, протеины, витамины В и D.
    На ногти наносят базовое покрытие на основе экстракта бамбука и масла иланг-иланг. Минеральные соли и аминокислоты прекрасно увлажняют и предохраняют ногтевую пластину при нанесении лакового покрытия

    health.sumy.ua

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