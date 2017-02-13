При первых симптомах простуды: советы

Под простудой мы обычно подразумеваем острое инфекционное воспаление слизистых оболочек носа, глотки, гортани, трахеи, бронхов, которое может ограничиться только верхними отделами дыхательных путей или распространиться дальше.

В большинстве случаев такие заболевания вызваны вирусной инфекцией, бактериальная же флора присоединяется позже, осложняя естественное течение острой респираторной вирусной инфекции.

В зависимости от типа вируса, общего состояния организма, возраста больного и других факторов доминировать может поражение той или иной части дыхательной системы. Проще говоря, если в одних случаях ведущим симптомом заболевания является насморк с обильными выделениями, то в других, к примеру, трахеит с характерным кашлем и ощущением саднения за грудиной. Если вирусная инфекция не осложняется активностью вторичной бактериальной флоры, выздоровление, как правило, наступает через 4—10 дней.

Лечение простудных заболеваний лучше начинать при появлении самых ранних симптомов. К сожалению, удается это не всегда, поскольку такие неспецифические проявления, как слабость или головная боль, которые предшествуют развернутой клинической картине недуга, мы часто списываем на усталость или последствия стресса. А ведь существует ряд натуральных средств первой линии, действие которых способно стимулировать обменные процессы в организме. К простым, но эффективным лечебным мероприятиям относятся также легкая диета, полноценный сон и постельный режим.

Очень эффективны отвары растений с потогонным действием, в частности — мелиссы, тысячелистника, мяты перечной и цветков бузины, которые могут применяться как поодиночке, так и в комбинации. Согревающим действием обладают кайенский перец, чеснок и имбирь: их можно принимать в виде отваров или сухого порошка. Проверенное противопростудное растительное средство можно приготовить самостоятельно, смешав равные части тысячелистника, цветков бузины и мяты. 30 г этой смеси заливают 1л кипятка и настаивают под крышкой в течение 20 минут. По вкусу можно добавить мед. Не менее популярное средство— имбирный чай: 4—6 ломтиков свежего имбирного корня залить стаканом кипятка. Согласно еще одному простому народному рецепту кипятком нужно залить чеснок: 1—2 давленых зубчика на стакан воды.

Выпив стакан или два любого из целебных напитков, больному следует незамедлительно лечь в постель, укрывшись теплым одеялом. Когда начнется интенсивное потоотделение, некоторое время потерпеть, но не доводить себя до изнеможения. Следующая процедура — растирание смоченной в прохладной воде губкой с головы до ног. Делать это нужно быстро, в течение минуты. Затем пациента переодевают, укладывают в чистую сухую постель и оставляют отдыхать.

При высокой температуре, помимо холодных обтираний, применяются влажные обертывания. Дав больному выпить потогонный отвар, его укутывают простыней, смоченной в холодной воде. После этого — уложить в постель под несколько одеял, на лоб положить холодный компресс, а у ног— теплую грелку. Чтобы матрас не промок вследствие интенсивного потоотделения, под простыню целесообразно положить клеенку. После этого пациента обтирают прохладной губкой и переодевают в сухое белье.

Маленьких детей в случае лихорадки часто растирают смоченной в прохладной воде или спиртовом растворе губкой. Дети хорошо реагируют также на ванны с отваром коры ивы или белого тополя. В случае запора самочувствие малышей улучшается после приема легкого слабительного на ночь.

Эхинацея пурпурная применяется как противопростудное и противовирусное средство. Считается также, что это растение способно укреплять иммунную систему. Эхинацею можно принимать в виде экстракта, настойки, отвара или таблеток.

При простуде и лихорадочных состояниях пища должна быть предельно легкой и простой (легкие овощные супы, жидкая овсяная каша, разбавленные фруктовые соки). Непременно в рационе хворающего должен быть чеснок. Принимать его при выраженных симптомах простуды рекомендуют каждый час: в кашицу из давленого чеснока и оливкового масла макают хлеб, желательно из муки грубого помола.

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