Герпес: подарок на всю жизнь

Все мы рано или поздно сталкиваемся с этим неприятным диагнозом так сказать «лицом к лицу». На это есть объективные причины: по данным Всемирной организации здравоохранения, до 90% людей на Земле являются носителями вируса герпеса. Фактически, оставшиеся 10% составляют дети до 3-4 лет, потому что именно после этого возраста большинство малышей попадает в общественную среду, например в детский сад, и также заражаются, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Некоторые люди отрицают, что они являются носителями вируса герпеса или когда-нибудь мучались от этой инфекции. Однако если перечислить лишь незначительный список тех болезней, которые вызываются различными герпес-вирусами, то все вопросы по этому поводу становятся неактуальными:

собственно герпетические высыпания, чаще всего носогубные или генитальные,

синдром хронической усталости

рак

инфекционный мононуклеоз - «болезнь поцелуев», «болезнь студентов»

ветряная оспа, «ветрянка» - обычно у детей, у взрослых – опоясывающий лишай.

Каждый из нас сможет по памяти рассказать периоды своей жизни, когда герпетические высыпания мешали сходить на вечеринку, доставляли массу неудобств при волнующих встречах. Перечень возникших проблем можно продолжать бесконечно, однако их не нужно ждать – их нужно предупреждать! А для этого необходимо держать в памяти несколько важных фактов.

Заразился герпесом – он твой навсегда.

К сожалению, это правда. Не надо слушать различных «умников», которые предлагают лекарства от всех бед, они не помогут. Вирус герпеса поселяется в нашем организме и ничем нас не беспокоит, однако при определённых обстоятельствах он активируется и вызывает массу неприятностей. Почему так происходит?

Герпес активируется при сниженном иммунитете.

Не стоит думать, что сниженный иммунитет – не наша проблема. Данное состояние организма может спровоцировать множество факторов:

неправильный образ жизни (нерегулярный сон, курение, неправильное питание, гиподинамия и т.д.).

стрессы

тяжёлая или хроническая сопутствующая болезнь

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