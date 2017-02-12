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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Высоко летающие чаще получают катаракту
    Опубликовано: 2017-02-12 20:24:51

    Как сетчатая оболочка глаза на любое внешнее раздражение отвечает светоощущением, так и у хрусталика ответ на любое повреждающее воздействие один – это помутнение, то есть развитие катаракты.

     Теоретически количество причин развития катаракты бесконечно – от удара метаболического при сахарном диабете и гиперкальциемии до удара физического, банального, кулаком в глаз. Исландские ученые количественно подтвердили значение еще одного фактора риска развития катаракты – космической радиации.


    При исследовании распространенности и выраженности помутнений хрусталика у 79 авиапилотов и 366 мужчин, с авиацией никак не связанных, выяснилось, что риск развития ядерной катаракты у летчиков в 3(!) раза выше по сравнению с контрольной популяцией. Такая разница определилась после принятия во внимание возраста исследуемых, их вредных привычек (курение) и частоте принятия солнечных ванн.


    Специальная компьютерная программа, использованная в исследовании, учитывала множество количественных переменных, связанных с особенностями труда летчиков, имеющих отношение к возможной поглощенной дозе космического излучения: стаж работы, количество часов полета на разных типах воздушных судов, в разное время суток.
    Отмечается, что полеты по приполярным (например, северо-атлантическим) маршрутам более опасны в связи с большей мощностью космического излучения на полюсах. Интенсивность радиации на высоте 12 км в 100 раз выше по сравнению с излучением на уровне моря.

    medicus.ru

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