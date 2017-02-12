Рак груди: профилактика никогда не помешает

Мастопатия — не самы приятный для женщины диагноз. И хотя это еще не рак, есть вероятность того, что эта болезнь перерастет в рак груди, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Многие женщины, зная, что у них мастопатия, все равно продолжают очень легкомысленно относиться к своему здоровью. Часто такое отношение приводит к раку груди. Но если распознать болезнь на ранних стадиях, можно избежать необходимости в химиотерапии или операциях. Сделать это можно в домашних условиях.



Если вы молоды, а особенно если вам всего лишь за тридцать пять, каждый месяц на пятый — седьмой день от начала последних месячных вы просто обязаны обследовать собственную грудь. Предменструальное состояние — это естественное, запрограммированное природой нагрубание и увеличение желез. Встаньте ровно перед зеркалом — нет ли заметных уже на первый взгляд изменений. Это покраснения кожи, втяжения (часто в области соска), иногда еле заметные. И на родинки обратите внимание — не растут ли, их цвет, форма и размеры — ничто не должны вы пропустить. Дальше — аккуратно пройдитесь пальцами по груди и подмышечным впадинам: нет ли уплотнений, узлов, нагрубаний, которых не было еще месяц назад. Их появление — достаточный повод для визита к врачу. А уж выделения из соска (буроватые, янтарные, кровянистые) должны вас просто вытолкнуть из дому.



Отвести беду в ваших силах, надо только вовремя ее заметить. К тому же онкология не слишком частая гостья среди других заболеваний молочной железы. Например, фиброаденома, всевозможные кисты и, конечно, мастопатия. Мастопатия — это вовсе не рак, это доброкачественное диффузное образование. Но требующее регулярного наблюдения, особенно если на фоне мастопатии развиваются узловые образования, тоже доброкачественные. Вот за ними надо следить особенно внимательно. Неизвестность — самое страшное.



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