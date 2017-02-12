Просмотр телевизора укорачивает жизнь на пять лет Опубликовано: Голубой экран отнимает у человека почти пять лет жизни, считают австралийские ученые.



Они подсчитали, что каждый час, проведенный перед телевизором, отнимает 22 минуты жизни у человека. Причем эта цифра актуальна для людей, старше 25 лет.



Согласно таблице, составленной на основе данных Национального бюро статистики и информации, человек проводит перед телеэкраном примерно 6 часов в день.



В результате вычислений, был сделан вывод: телевизор в среднем сокращает продолжительность жизни на 4,8 года, сообщает Business Line.



Для исследования была составлена контрольная группа людей, которые вообще не смотрят телевизор. Результаты эксперимента показали, что ежедневный просмотр телепередач производит на организм эффект, подобный тому, что оказывают вредные привычки, как курение, пассивный образ жизни и переедание.



Отметим также, в своих предыдущих исследованиях, посвященных влиянию телевизора на человека, ученые из Австралии пришли к выводу, что просмотр телевизионных передач по 4 часа в день является толчком к развитию сахарного диабета второго типа, связанного с ожирением.



Исследование утверждает, что сидячий образ жизни и чрезмерный просмотр программ ведет к развитию метаболического синдрома, связанного с нездоровым образом жизни. Однако ситуацию можно исправить, выполняя физические упражнения во время просмотра телепередач.

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