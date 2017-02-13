Открыт сжигающий жир гормон

Исследователи из бостонского Dana-Farber Cancer Institute обнаружили новый гормон, который способствует образованию расходующего энергию "бурого жира". В экспериментах на мышах показано, что инъекции этого гормона приводят к снижению массы тела и нормализации уровня сахара в крови, сообщает New Scientist.

Химическая структура гормона у мышей и людей одинакова, что открывает перспективу создания лекарственных препаратов для снижения веса и предотвращения развития диабета II типа.

Открытие нового гормона было связано с изучением механизма "сжигания" жира организмом в результате физических нагрузок. Группа бостонских ученых под руководством Понтуса Бострома (Pontus Bostrom) анализировала факторы, выделяемые мышечной тканью при продолжительных сокращениях и регулирующие уровень белка PGC1-альфа. Известно, что этот белок участвует во многих обменных процессах, активируя сотни генов в митохондриях ("энергетических фабриках" клеток). Один из факторов регуляции уровня PGC1-альфа оказался новым гормоном, который, как отмечают исследователи, до сих пор оставался незамеченным потому, что входит в состав сложного молекулярного комплекса.

Выявленный гормон образуется в активно и продолжительно сокращающихся мышцах, и оттуда разносится с кровью к другим тканям.

Его назвали ирисином в честь греческой богини Ириды (по-английски Iris), которая считалась вестницей богов.

Ученые установили повышение уровня ирисина в крови мышей, которые вращали колесо на протяжении трех недель, и в крови людей после десяти недель интенсивных занятий физкультурой.

Введение препарата гормона в подкожную жировую ткань животных привело к тому, что жировые клетки из белых стали превращаться в "бежевые". Клетки такого типа, подобно клеткам бурого жира, не запасают энергию, а, напротив, расходуют ее с образованием тепла.

Еще одна серия экспериментов заключалась в генетической модификации мышей, чей рацион был обогащен жирами. Этим грызунам ввели ген ирисина, в результате чего они, в отличие от животных контрольной группы, которая получила плацебо, начали худеть.

Результаты исследований группы Бострома представлены в журнале Nature.

По мнению изучающего метаболизм бурого жира Яна Недергаарда (Jan Nedergaard) из Стокгольмского университета, ирисин "интересен во всех аспектах, связанных с ожирением, однако смущает его происхождение".

Авторы публикации выдвигают гипотезу возникновения ирисина в ходе эволюции для защиты от переохлаждения путем интенсивных мышечных усилий. Они исходят из того, что ирисин, образуясь в результате мышечных сокращений, влияет на образование бурого жира, который сжигает энергию для поддержания температуры тела.

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