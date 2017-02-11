На основании проведенных исследований, ученые пришли к выводу, что употребление какао очень полезно для головного мозга.
В бобах какао содержится очень полезное вещество – антиоксидант флаванов, улучшает кровообращение мозга.
Согласно исследованию, флаванол может быть использован в лечении болезней, связанных со слабым кровотоком в сосудах головного мозга.
Однако далеко не всё какао, продающиеся в супермаркетах, содержат достаточное количество флаванола. Это связано с тем, что данный антиоксидант придаёт напитку горький вкус, поэтому при производстве его часто удаляют.