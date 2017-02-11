Какао: лекарство для головного мозга Опубликовано: На основании проведенных исследований, ученые пришли к выводу, что употребление какао очень полезно для головного мозга.

В бобах какао содержится очень полезное вещество – антиоксидант флаванов, улучшает кровообращение мозга.

Согласно исследованию, флаванол может быть использован в лечении болезней, связанных со слабым кровотоком в сосудах головного мозга.

Однако далеко не всё какао, продающиеся в супермаркетах, содержат достаточное количество флаванола. Это связано с тем, что данный антиоксидант придаёт напитку горький вкус, поэтому при производстве его часто удаляют.

medicus.ru

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