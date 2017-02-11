Развод необратимо разрушает психику

Специалистами было установлено, что после стресса, перенесенного людьми во время развода, многие уже никогда не смогут стать счастливым настолько, насколько это было раньше, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В то время, когда проблема развода только назревает, уровень психической удовлетворенности постепенно падает, а потом медленно возрастает. Но к прежнему состоянию человек может уже не вернуться.



«Показатели психологической удовлетворенности у разведенных людей на 0.22−0.34 бала ниже, чем были до этого. Ученые, а также врачи, друзья и родственники разведенного человека не должны считать, что время с легкостью залечит все раны.

Далеко не у всех получается адаптироваться после бракоразводного процесса, во всяком случае, без помощи со стороны „, — заявляет автор исследования Ричард Лукас.



medicus.ru