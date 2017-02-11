Исследование Университета Калифорнии
Негативное влияние высоких температур на функции тестикул (и животных, и человека) известно достаточно давно. В Японии, например, существует многовековая традиция, согласно которой бездетные мужчины не должны принимать горячие ванны.
Первые научные исследования на эту тему были проведены в конце 1940−х годов. Ныне можно с высокой степенью вероятности утверждать, что горячие компрессы в любой форме уменьшают выработку спермы и ограничивают подвижность сперматозоидов.
Несколько лет назад было доказано, что мужчинам вредно держать на коленях работающие лэптопы (ноутбуки). Эксперименты Университета Калифорнии
По данным Американского Общества Репродуктивной Медицины, в 30% случаев причиной бесплодия является состояние здоровья мужчины, в стольких же — женщины, в остальных 40% — медицинские проблемы обоих партнеров или неизвестные причины. В 85 — 90% случаев бесплодие возможно вылечить.