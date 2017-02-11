Принятие горячих ванн вредит делу продолжению рода

Исследование Университета Калифорнии в Сан-Франциско показало, что пребывание мужчин в горячей ванне или джакузи негативно отражается на их репродуктивных способностях.



Негативное влияние высоких температур на функции тестикул (и животных, и человека) известно достаточно давно. В Японии, например, существует многовековая традиция, согласно которой бездетные мужчины не должны принимать горячие ванны.



Первые научные исследования на эту тему были проведены в конце 1940−х годов. Ныне можно с высокой степенью вероятности утверждать, что горячие компрессы в любой форме уменьшают выработку спермы и ограничивают подвижность сперматозоидов.



Несколько лет назад было доказано, что мужчинам вредно держать на коленях работающие лэптопы (ноутбуки). Эксперименты Университета Калифорнии в Сан-Франциско продолжались три года и продемонстрировали, что негативный эффект горячей ванны можно преодолеть, если вовремя отказаться от этой практики — однако репродуктивные способности в полной форме возвращаются лишь к половине купальщиков-мужчин.

По данным Американского Общества Репродуктивной Медицины, в 30% случаев причиной бесплодия является состояние здоровья мужчины, в стольких же — женщины, в остальных 40% — медицинские проблемы обоих партнеров или неизвестные причины. В 85 — 90% случаев бесплодие возможно вылечить.



medicus.ru