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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Храпящие люди имеют меньшие повреждения сердца при инфаркте
    Опубликовано: 2017-02-11 18:24:37

    Люди, страдающие от явления, называемое апноэ сна, одним из наиболее ярких симптомов которого является храп, в меньшей степени страдают от повреждений сердца при сердечном приступе – находит новое исследование.

    "Судя по всему, мы получили результаты, которые противоречат традиционному медицинскому подходу по определению взаимосвязи между синдромом конструктивного апноэ сна и риском сердечного приступа. Вместе с тем, полученные нами данные не опровергают широко распространенного мнение, что апноэ сна является фактором риска по развитию ишемической болезни сердца и сопряженных с ним явлений, таких как инфаркт миокарда. Однако наше исследование наглядно продемонстрировало, что синдром обструктивного апноэ сна может обеспечить определенную степень кардиопротекции во время острой фазы инфаркта миокарда” – отмечает доктор Неоми Шах (Neomi Shah), ведущий автор исследования из медицинского колледжа Альберта Эйнштейна при университете Ешива.

    В исследовании, в общей сложности приняло участие порядка 6000 пациентов кардиологических отделения госпиталя Монтефиора. Степень кардиопротекции при инфаркте анализировалась при помощи целого ряда факторов. Так в частности было установлено, что люди, страдающие от тяжелой формы обструктивного апноэ сна, как правило, имеют более низкий средний уровень пика тропонина-Т в крови, по сравнению с теми, кто по ночам не храпит.

    Тропонин-Т является маркером гибели клеток при инфаркте, и его уровень позволяет достаточно точно предсказывать тяжесть сердечного приступа. Кроме того, у пациентов с апноэ в рамках данного исследования традиционно регистрировались более низкие уровень креатинфосфокиназы по сравнению с пациентами без апноэ. Креатинфосфокиназа является ферментом, содержащимся в крови, и когда его уровень является высоким, это обычно свидетельствует о наличии травмы или стресса сердечной травмы, или мышечного стресса.

    Всего в рамках исследования от обструктивного апноэ сна страдало порядка 35%. Их средний возраст составлял 58 лет. В рамках исследования был в очередной раз подтвержден тот факт, что люди с апноэ сна чаще страдают от проблем с сердцем. В частности эта категория пациентов имела высокую распространенность артериальной гипертензии (77%), гиперлипидемия (56%) и сахарного диабета (50%).

    news.gradusnik.ru

     

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