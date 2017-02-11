Курение во время беременности повышает риск астмы у двух последующих поколений Опубликовано: Курение во время, а также, возможно, до беременности повышает риск развития самых серьезных проблем с дыхательной системой не только у детей, но и у внуков – отмечается в новом исследовании.



Весьма вероятно, что негативные изменения, закладывающиеся в структуре ДНК, в данном случае смогут приобрести устойчивые доминирующий характер, в результате чего расплачиваться за женское легкомыслие придется не только детям, но и внукам и правнукам и многим последующим поколениям.



В последнем исследовании, группы британских ученых, результаты которого были опубликованы в последнем номере журнала BMC Medicine, исследователи открыли наличие прямой взаимосвязи между воздействием табачного дыма и риском развития астмы у потомства крыс в нескольких поколениях.



Так, в частности ученые обнаружили, что при воздействии никотина на организм матери увеличивается уровень белков в рецепторах фибронектина, коллагена и никотинового ацетилхолина, что препятствует нормальному развитию легких на ранних стадиях жизни животных. Происходил процесс метилирования ДНК в яичниках, который затем мог вполне передаваться в яички, что приводило к возникновению устойчивой аномалии в развитии крыс. Риск данных процессов, даже при нерегулярном воздействии табачного дыма на организм несчастных крыс возрастал в 5 раз.



Если такое воздействие было регулярным, то речь шла о возрастании риска в 17 раз в сравнении с нормальными показателями. По неподтвержденным данным курение до зачатия, также имеет риск спровоцировать аналогичные процессы, правда в меньших масштабах. В данном случае риск в среднем способен повыситься в 3-4 раза. Исследователи отмечают, что сделанное ими открытие позволяет объяснить тот факт, что в настоящее время астма стала намного более распространенной в качестве детского расстройства в ряде стран мира, где наблюдаются высокие показатели курения населения.

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