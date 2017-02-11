Лишний вес повышает риск недержания мочи у женщин

На фоне ожирения и диабета у женщин довольно часто возникает недержание мочи. Специалисты установили, что похудение способно приостановить развитие этой урологической проблемы.

Американские ученые из Калифорнийского политехнического университета провели исследование, в ходе которого им удалось установить, что снижение лишнего веса на один килограмм позволяет сократить риск развития недержания мочи на 3%.

Эксперты рекомендуют женщинам с диабетом 2-го типа контролировать свой вес. Даже небольшое похудение улучшает состояние мочевого пузыря, а также снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

medicinform.net