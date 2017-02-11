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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лишний вес повышает риск недержания мочи у женщин
    Опубликовано: 2017-02-11 17:04:45

    На фоне ожирения и диабета у женщин довольно часто возникает недержание мочи. Специалисты установили, что похудение способно приостановить развитие этой урологической проблемы.

    Американские ученые из Калифорнийского политехнического университета провели исследование, в ходе которого им удалось установить, что снижение лишнего веса на один килограмм позволяет сократить риск развития недержания мочи на 3%.

    Эксперты рекомендуют женщинам с диабетом 2-го типа контролировать свой вес. Даже небольшое похудение улучшает состояние мочевого пузыря, а также снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

    medicinform.net

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