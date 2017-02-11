Разработано белье, позволяющее предотвратить возникновение пролежней

Удалось разработать электронное нижнее белье для лежачих больных, которое предназначено для профилактики у них пролежней, сообщили канадские специалисты.

Как сообщили авторы новинки, трусы изготовлены из антибактериальной ткани. На задней их части имеются два отворота, которые открывают доступ к металлической сетке. Эта сетка оснащена четырьмя смежными электродами, подключенными к специальному прибору на поясе.

Этот прибор генерирует электрические импульсы, заставляющие мышцы сокращаться. Каждые 10 минут прибор подает 10-секундные импульсы. Ученые утверждают, что такого воздействия достаточно, чтобы не дать образоваться пролежням.

Эксперты сообщили, что испытали успешно трусы Smart-e-Pants при участии 25 добровольцев. Масштабные испытания будут проведены в течение 5 лет, дополнили разработчики.



medicinform.net