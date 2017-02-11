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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые разработали лечение цирроза печени генной терапией
    Опубликовано: 2017-02-11 10:24:19

    Японским исследователям удалось излечить цирроз печени у крыс, сделав им инъекцию недавно открытых генов, блокирующих белки, сообщает ВВС.

    Ученые пояснили, что большая часть циррозов - не самостоятельное заболевание, а итог эволюции вирусного гепатита. Второй по частоте причиной является алкогольная болезнь печени, на третьем месте стоят лекарственные поражения печени.

    Японские специалисты из Медицинского института города Саппоро утверждают, что им удалось создать специальные гены, которые блокируют возникновение приводящих к циррозу белков.

    medicinform.net

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