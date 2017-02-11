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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Помидоры помогут предотвратить рак простаты
    Опубликовано: 2017-02-11 08:44:03

    В помидорах обнаружены вещества, которые замедляют рост и убивают клетки рака предстательной железы, сообщили британские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые провели исследование, в ходе которого обнаружили в термически обработанных томатах вещество ликопин. Данное вещество препятствует попаданию раковых клеток в кровоток, тем самым, замедляя развитие болезни, а также предотвращает ее. Пока исследователям достоверно неизвестно, какая концентрация ликопина будет наиболее эффективна против рака, поэтому они продолжают изучать этот вопрос.

    Эксперты также подчеркнули, что ликопин может накапливаться в тканях простаты, таким образом, он может являться профилактикой развития этого вида рака.

    medicinform.net

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