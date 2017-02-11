Помидоры помогут предотвратить рак простаты

В помидорах обнаружены вещества, которые замедляют рост и убивают клетки рака предстательной железы, сообщили британские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые провели исследование, в ходе которого обнаружили в термически обработанных томатах вещество ликопин. Данное вещество препятствует попаданию раковых клеток в кровоток, тем самым, замедляя развитие болезни, а также предотвращает ее. Пока исследователям достоверно неизвестно, какая концентрация ликопина будет наиболее эффективна против рака, поэтому они продолжают изучать этот вопрос.

Эксперты также подчеркнули, что ликопин может накапливаться в тканях простаты, таким образом, он может являться профилактикой развития этого вида рака.

medicinform.net