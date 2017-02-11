В фиточае нашли повышенный уровень радиоактивных веществ

Работники санитарно-эпидемиологической службы Волыни выявили в аптечной сети фиточай житомирского и киевского производства со значительным превышением содержания радионуклидов, сообщила государственная СЭС Украины.

Как сообщает УНИАН, при исследовании областной СЭС Волыни лекарственной продукции из аптечной сети было выявлено превышение (более чем в 10 раз) содержания радионуклидов в фиточае "Чага (березовый гриб)". Производителями которого являются ООО НПО "Фитобиотехнологии" г. Киев и частный предприниматель из Житомира.

Государственная санэпидемиологическая служба Киева провела соответствующие проверки, в ходе которых подтвердила, что в фиточае "Чага (березовый гриб)" содержание радионуклидов было превышено более чем в 10 раз.

Как сообщает источник, в связи с этими фактами главные государственные санитарные врачи соответствующих административных территорий получили поручение проверить наличие фиточая "Чага (березовый гриб)" в торговой и аптечной сети, определить содержание радионуклидов в нем, и в случае необходимости принять соответствующие меры реагирования.



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