Пропорции тела определяют характер, плодовитость и склонность к шизофрении

Размер и форма частей тела человека могут многое рассказать о его состоянии здоровья, плодовитости и даже чертах характера, сообщают новейшие научные исследования.



Ученые уже много лет прослеживали взаимосвязь между пропорциями тела и основными характеристиками физического и психического здоровья человека. Издание The Independent рассказало о некоторых выводах, сделанных в ходе многочисленных исследований.



К примеру, сравнительная длина указательного и безымянного пальцев отражает количество тестостерона, которое плод получал в чреве матери в первые три месяца беременности. Эта теория, выдвинутая британским эволюционным психологом Джоном Мэннингом, на практике была проверена на примере лондонских трейдеров: мужчины с относительно длинными безымянными пальцами зарабатывали намного больше своих коллег. Кроме того, женщины с длинными безымянными пальцами более сварливы и обидчивы, заявляют исследователи из Университета Центрального Ланкашира.

Далее еще ряд гипотез от специалистов:

малый вес при рождении (менее 2,5 кг) повышает риск впоследствии заболеть диабетом, депрессией, ожирением, гипертонией;

высокие люди реже страдают сердечными заболеваниями, но чаще - раком простаты или груди;

женщины с узкой талией и широкими бедрами, а также их дети показывают более высокие результаты при тестах на интеллект. Предположительно, запасы жира на бедрах полезны для развития мозга, утверждают ученые. Возможно, поэтому фигура "песочные часы" кажется мужчинам более привлекательной.

Польские исследователи даже вывели формулу суперпривлекательной женщины: рост - 175 см, ширина талии - 76% от объема груди и 70% объема бедер. Размер бюста - 49,3% роста, а ширина плеч - 20,9% роста. Это подтверждает гипотезу эволюционных психологов, что сексуальность обусловлена признаками здоровья и плодовитости: индекс массы тела такой идеальной красавицы способствует долголетию, а подобное соотношение между талией и бедрами характерно для самых плодовитых.

Афинские ученые в свою очередь развеяли представление, будто у мужчин размер обуви указывает на более интимные параметры. Изучив группу лиц до 40 лет, они выяснили: есть взаимосвязь только с длиной указательного пальца.

Женщины с пальцами женского типа (указательный длиннее безымянного или равен ему): плодовитость, отсутствие напористости, нелюбовь к риску, невротичность, подверженность раку груди и шейки матки в молодом возрасте, а также поликистозу яичников. Женщины с мужским типом пальцев более спортивны и агрессивны, подвержены остеоартриту и синдрому гиперактивности, лучше переносят боль, но менее плодовиты. Они напористы и агрессивны, среди них много левшей.

Мужчина с рукой мужского типа (безымянный палец длиннее) более плодовит, быстро бегает, хорошо фехтует и танцует, обладает математическими способностями, подвержен остеоартриту, реже страдает сердечными заболеваниями, агрессивен, гиперактивен, с трудом выражает свои мысли. Среди таких мужчин больше аутистов и левшей.

Напомним, ранее в рамках исследования, проведенного в британском университете Брунела, была выведена математическая модель привлекательного мужчины.

health.sumy.ua