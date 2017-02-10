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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Очищение воздуха продлевает жизнь
    Опубликовано: 2017-02-10 20:24:01

    Существенные изменения в качество воздуха на территории США добавили каждому американцу по 21 неделе жизни, говорят исследователи.


    Фильтрация мелких частиц, содержащихся в выхлопных газах, выбросах двигателей, сталелитейных заводов и электростанций, работающих на угле, удлинила средний возраст американцев на 15% или 2,72 года. Однако сокращение курильщиков – основная причина роста продолжительности жизни, говорит Арденн Поп, эпидемиолог из университета Brigham Young.


    Изучив экономические, демографические и экологические факторы в 51 округе, ученые выяснили, что сокращение вредных выбросов в атмосферу на 10% продлевает людям жизнь на 31 неделю. В некоторых областях, где концентрации вредных частниц упала на 13 - 14 микрограммов – (Буффало, Нью-Йорк и Питсбург) продолжительность жизни выросла на 43 недели.
    По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно жертвами грязного воздуха становятся 1,4%

    health.sumy.ua

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