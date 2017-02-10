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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Постоянный контроль артериального давления помогает женщинам с диабетом
    Опубликовано: 2017-02-10 13:44:17

    «У женщин с диабетом повышен риск осложнений при беременности, которые могут привести к преждевременным родам», - говорит доктор Лине Ригхольм Нильсен.


    Ученые из Rigshospitalet (Копенгаген) провели исследование 117 беременных женщин с диабетом. С помощью терапии они держали давление в норме и следили за уровнем альбумина в моче, чтобы он был ниже 300 мг в сутки. Терапию проходили 14 из 100 женщин с нормальными уровнями альбумина, 5 из 10 со слегка повышенными уровнями альбумина, 7 женщин с хронической почечной недостаточностью. Систалическое артериальное давление в группах составляло соответственно 120, 122, и 135 мм рт ст. При этом среднее диастолическое давление и уровень гемоглобина A1C – (определение сахара в крови) не отличалось по группам, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    На протяжении исследования было зафиксировано три случая преклампсии у женщин с хронической почечной недостаточностью. Это форма позднего токсикоза, которая сопровождается повышением давления, уровня белка в моче и отеками.
    Преждевременные роды составили 20 % у женщин с нормальными или слегка повышенными уровнями альбумина и 71% у женщин с хронической почечной недостаточностью. В первых двух группах дети родились с весом 3540 граммов и 3430 граммов соответственно, в третьей группе средний вес новорожденных был ниже - 2765 граммов.
    При этом, как утверждают исследователи, строгий контроль за давлением, уровнем альбумина и глюкозы крови увеличивал вес младенца и срок беременности до нормы.

    health.sumy.ua

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