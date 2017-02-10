Постоянный контроль артериального давления помогает женщинам с диабетом

«У женщин с диабетом повышен риск осложнений при беременности, которые могут привести к преждевременным родам», - говорит доктор Лине Ригхольм Нильсен.



Ученые из Rigshospitalet (Копенгаген) провели исследование 117 беременных женщин с диабетом. С помощью терапии они держали давление в норме и следили за уровнем альбумина в моче, чтобы он был ниже 300 мг в сутки. Терапию проходили 14 из 100 женщин с нормальными уровнями альбумина, 5 из 10 со слегка повышенными уровнями альбумина, 7 женщин с хронической почечной недостаточностью. Систалическое артериальное давление в группах составляло соответственно 120, 122, и 135 мм рт ст. При этом среднее диастолическое давление и уровень гемоглобина A1C – (определение сахара в крови) не отличалось по группам, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



На протяжении исследования было зафиксировано три случая преклампсии у женщин с хронической почечной недостаточностью. Это форма позднего токсикоза, которая сопровождается повышением давления, уровня белка в моче и отеками.

Преждевременные роды составили 20 % у женщин с нормальными или слегка повышенными уровнями альбумина и 71% у женщин с хронической почечной недостаточностью. В первых двух группах дети родились с весом 3540 граммов и 3430 граммов соответственно, в третьей группе средний вес новорожденных был ниже - 2765 граммов.

При этом, как утверждают исследователи, строгий контроль за давлением, уровнем альбумина и глюкозы крови увеличивал вес младенца и срок беременности до нормы.

health.sumy.ua