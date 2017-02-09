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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • На этой неделе продадут активы 28 банков-банкротов
    Опубликовано: 2017-02-09 15:30:14

    Фонд гарантирования вкладов выставит на про дажу активы неплатежеспособных банков на 783 млн грн.

    Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на этой неделе запланировал продажу активов 28 неплатежеспособных банков на общую сумму 782,76 млн грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.

    И этой суммы более 584 млн грн приходится на права требования по кредитам, 198,61 млн грн - на основные средства ликвидируемых банков. Дебиторская задолженность перед Кредитпромбанком будет продаваться по 0,13 млн грн.

    На прошлой неделе фонд продал активы 24 ликвидируемых банков на общую сумму 39,63 млн грн, из них на сумму 38,77 млн грн - права требования по кредитам. Свыше 0,85 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков. Остальное получено от продажи картин, монет.

    Вчера сообщалось, что ФГВФЛ внедрил пилотный проект в сфере реализации активов неплатежеспособных банков, в рамках которого будет апробирован новый подход к продаже активов.

    Участие в пилотной продаже примут четыре банка - Евробанк, Фидобанк, Хрещатик и Укргазпромбанк.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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