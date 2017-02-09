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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Чехия хочет удвоить количество рабочих из Украины
    Опубликовано: 2017-02-09 14:00:45

    Квота на трудоустройство в Чехии может вырасти с нынешних 3,8 тысяч до 7-8 тысяч рабочих.

    Правительство Чехии приняло решение увеличить в два раза количество украинцев, которые могут быть приглашены на работу чешскими предприятиями, передает радио Свобода.

    Как отметил министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек, квота вырастет с нынешних 3,8 тысяч в еще примерно такое же количество. Важно, что также будет увеличена и численность работников в генеральном консульстве Чехии во Львове и в Министерстве внутренних дел Чехии, которые занимаются оформлением трудоустройства украинских граждан.

    Решение чешского правительства по увеличению количества украинцев, которые будут допущены на работу в Чехии, приветствуют как в Чехии, так и в Украине.

    По мнению руководителя организации Украинские профсоюзы в Чехии Тараса Костюка, принятое чешским правительством решение улучшит положение украинских граждан, которые работают в Чехии. "Есть надежда, что это все будет легально делаться, что это поможет делать все по закону, это вселяет надежду в то, что люди официально получат визу, будут оформлены на работу, будут обеспечены медицинской страховкой", - отметил Костюк.

    Как отметил президент Конфедерации союзов работодателей и предпринимателей Чехии Ян Визнер, на чешском рынке труда сейчас свободны несколько тысяч рабочих мест, и Чехия с радостью бы приняла рабочую силу из Украины. 

    ЛIГАБiзнесIнформ

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