Мигрени повышают риск возникновения инсульта

Люди, страдающие от мигреней, подвержены повышенному риску возникновения ишемического инсульта, считают американские исследователи из Университета Джонса Хопкинса.

Медики пояснили, что ишемический инсульт представляет собой повреждение мозга в результате закупорки сосуда тромбом. Ученые провели исследование, в ходе которого изучили результаты 21 исследования с участием 622 тыс. пациентов, возраст которых был от 10 до 70 лет.

Эксперты пришли к выводу, что мигрень повышает риск возникновения ишемического инсульта более чем в 2 раза. Если приступы мигрени возникают на фоне зрительной ауры, то риск повышается в 2,5-2,9 раз в зависимости от пола. Ученые считают, что на основании результатов исследования врачам рекомендовано проводить профилактику инсульта у пациентов с мигренью.

medicinform.net