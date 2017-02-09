Люди, страдающие от мигреней, подвержены повышенному риску возникновения ишемического инсульта, считают американские исследователи из Университета Джонса Хопкинса.
Медики пояснили, что ишемический инсульт представляет собой повреждение мозга в результате закупорки сосуда тромбом. Ученые провели исследование, в ходе которого изучили результаты 21 исследования с участием 622 тыс. пациентов, возраст которых был от 10 до 70 лет.
Эксперты пришли к выводу, что мигрень повышает риск возникновения ишемического инсульта более чем в 2 раза. Если приступы мигрени возникают на фоне зрительной ауры, то риск повышается в 2,5-2,9 раз в зависимости от пола. Ученые считают, что на основании результатов исследования врачам рекомендовано проводить профилактику инсульта у пациентов с мигренью.